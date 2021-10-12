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«ثقافة السويس» تنفذ مبادرة «طرق الأبواب» بعنوان «المراة صانعة السلام»

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«ثقافة السويس» تنفذ مبادرة «طرق الأبواب» بعنوان «المراة صانعة السلام» «ثقافة السويس» تنفذ مبادرة «طرق الأبواب» بعنوان «المراة صانعة السلام»

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة السويس، باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مبادرة «طرق الأبواب» بعنوان «المراة صانعة السلام» بالتعاون مع المجلس القومى للمرأه ومركز النيل للإعلام والهلال الأحمر، نفذها قصر ثقافة السويس بالتعاون مع بيت المعبر، بجمعية تنمية المجتمع بقرية عامر، ودار المسنين بالملاحة وعرب المعمل، حيث تتضمن المبادرة ورشة رسوم للأطفال للمدرب محمد أبوعمره، وورشة رسم على الوجوه مع المدربة ايمان خالد، وورشة خرز للمدربة ساره ماحد، وعروض فنية لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية.

يذكر أن هذا البرنامج يطلقه المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق أبواب، والذي حمل عنوان «المرأة صانعة السلام»، وتستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية.

المصرى اليوم

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