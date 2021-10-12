«الهجان» يشهد إزالة 14 محلا مخالفا مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها (صور)

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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة بنها، لإزالة 14 محل مخالف على مساحة 3000 متر مربع على حرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني، وذلك ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، وخاصة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية لفرض هيبة الدولة وحماية الأرض الزراعية ونهر النيل وفروعه.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، الثلاثاء أن حملات إزالة التعديات التي تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تهدف إلى تأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وحق الأجيال القادمة في أراضي الدولة، مؤكداً استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأضاف المحافظ أن التعديات على منافع الري تمثلت في محلات مخالفة بالمسلحات الخرسانية، في أعقاب ثورة 25 يناير، وتم إزالتها بالكامل وسيتم رفع جميع التشوينات وناتج الهدم وإعادة الأرض على ما كانت عليه وتشجيرها وزراعتها مرة أخرى، والمتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى، مؤكدا أن الدولة تقوم بمجهودات غير عادية في الحفاظ على المجاري المائية وحماية نهر النيل والحفاظ على مياهه، من خلال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وشارك بالحملة كل من اللواء خالد جمال حكمدار أمن القليوبية، واللواء عمرو أبورية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها

محافظ القليوبية يشهد إزالة 14 محل مخالف مساحتها ٣ آلاف متر على حرم النيل ببنها