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«تنفيذي وزراء الإسكان والتعمير العرب» يناقش خطة التنمية المستدامة 2030

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«تنفيذي وزراء الإسكان والتعمير العرب» يناقش خطة التنمية المستدامة 2030 «تنفيذي وزراء الإسكان والتعمير العرب» يناقش خطة التنمية المستدامة 2030

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يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (86) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة يومي 13-14/10/2021 وهو على المستوى الوزاري ويمثله الدول أعضاء المكتب التنفيذي التالية (- الأمارات- المملكة العربية -تونس-الجزائر، جيبوتي، السودان).

يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها اختيار ملصق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2022، وكذلك اخر المستجدات بشأن التحضيرات النهائية بعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والمقرر عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر 2021، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية فلإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وكذلك عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، وكذلك دعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.

المصرى اليوم

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