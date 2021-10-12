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محافظ القليوبية يناقش بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا ببنها

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محافظ القليوبية يناقش بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا ببنها محافظ القليوبية يناقش بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا ببنها

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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة البدء في المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، بدءا من كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية، والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

خلال الاجتماع ناقش المحافظ، التصور المقترح لأعمال التطوير، والتي تشتمل على رصف الطريق بالكامل، وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، وإتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء.

ويهدف التطوير إلى تنسيق وتجميل المكان، وإعادة صياغة المنطقة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية، حيث راعى التصميم أيضا تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، ورفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضري والجمالي بالشارع كله.

ووجه المحافظ، المكتب الاستشاري بسرعة اعتماد اللوحات الهندسية والبدء في تنفيذ المشروع فورا لاستكمال أعمال التطوير بشارع فريد ندا والانتهاء من المشروع بالكامل في أقرب وقت وطبقا للمواصفات القياسية المتفق عليها .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس أحمد الشيخ ممثلا عن جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

المصرى اليوم

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