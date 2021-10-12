«المهندسين»: «المدنية» تعقد محاضرة «المسؤولية عن التصميم» بحضور النقيب

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أعلنت نقابة المهندسين، عن عقد شعبة الهندسة المدنية، بالنقابة العامة، برئاسة المهندس أحمد رمزي، محاضرة بعنوان «المسئولية عن التصميم في صناعة التشييد ومقارنة بين عقد الفيديك والقانون المصري»، بمقر النقابة العامة، ومشاركة هاني ضاحي، النقيب العام، وحاضر فيها الدكتور شريف الهجان، المحكم الدولي وأستاذ الهندسة المدنية بالأكاديمية البحرية.

واستعرض «الهجان»، المسئولية القانونية عن تصميم المشروعات ومقارنة هذه المسئولية في القانون المدني المصري، وفي عقود الفيديك، فأشار إلى أن وجود كتاب أحمر، وآخر أصفر في عقود الفيديك، الأول خاص بأن يتولى مالك المبنى مسئولية التصميم، وبالتالي لا يكون على المقاول أدنى مسئولية عند ظهور خطأ إنشائي، ما دام التزم تاما بالتصميمات التي قدمها له مالك المبنى، أما الكتاب الأصفر، فيكون فيه المقاول هو نفسه مصمم المبنى، وبالتالي يكون مسئولًا عن أي خطاء في التصميم أو الإنشاء.

وأوضح المحاضر، أن القانون المدني المصري يخالف قواعد الفيديك، فيما يتعلق بمسئولية المهندس المصمم، والمقاول في أعمال البناء، مشيرًا إلى أن الفيديك ينص على أن المقاول ليس مسئولًا عن عيوب التصميم إذا لم يضع التصميم، وتكون المسئولية هنا على المصمم، ومن يشرف على التنفيذ، أما إذا شارك المقاول في التصميم، فيكون مسئولًا بنفس نسبة مشاركته في التنفيذ، وفي المقابل فإن قوانين البناء تجعل المسئولية الكاملة على المقاول، حتى لو لم يشارك في التصميم، وهو ما يمثل ظلمًا كبيرًا يقع على المقاول.

وقال «الهجان»: «القانون رقم 9 لسنة 1983 ألزم المقاول بأن يتحرى بنفسه صحة طبيعة الأعمال، ويتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة، وما يمثل خللًا كبيرًا في طبيعة عمل المقاول، ويوجد 17 خللًا فيما تتضمنه قوانين البناء في العلاقة بين المهندس المصمم والمقاول، وفي تعديلات 2005 تم تصحيح خللين اثنين، وبقي 15 خللًا، يجب إصلاحها بتغيير شامل في القانون الإداري، لكي يتحمل كل صاحب عمل مسئولية عمله، سواء كان مقاولًا أو مصممًا، ولكن ليس من العدل أن يتحمل المقاول خطأ المصمم، كما يقره القانون المصري حتى الآن».

وشدد «الهجان»، على ضرورة وجود عقد متوازن يضمن حقوق كافة أطراف المنظومة، سواء المالك أو الاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى ضرورة سرعة العمل على تعديل بعض بنود قانون العمل، بهدف تيسير العلاقة بين أطراف المنظومة.