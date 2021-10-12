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«المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة

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«المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة «المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (أ) بمسمى «جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة» ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (316) لسنة 2021 بتخصيص (65494.38 فدان) تقريباً.

وقال بيان للوزارة انه سيتم إقامة مجتمع عمرانى جديد، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز الذي قمة وظائفه من الدرجة الممتازة، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

المصرى اليوم

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