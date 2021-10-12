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مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما تحت عجلات القطار بقنا

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مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما تحت عجلات القطار بقنا مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما تحت عجلات القطار بقنا

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لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر الثلاثاء أثر سقوطهما أسفل القطار أثناء نزولهم بمحطة قوص.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث بالقطار رقم ١٩٢ القادم من القاهرة متجها إلى الأقصر وأسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر أثناء نزولهم بمحطة قوص.

وتم الدفع بسيارتين اسعاف وتبين مصرع محمد جميل وتم نقله إلى مشرحة مستشفى قوص، واصابة أحمد طه رجب، مصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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