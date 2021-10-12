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براءة مدير عام من الإهمال في الاإلاغ عن «واقعة سرقة»

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براءة مدير عام من الإهمال في الاإلاغ عن «واقعة سرقة» براءة مدير عام من الإهمال في الاإلاغ عن «واقعة سرقة»

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قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة مدير عام الشؤون القانونية بإحدي الجامعات على درجة مدير عام، من تهمة التقاعس عن إبلاغ الجهات المختصة بواقعة سرقة ٥ أجهزة مملوكة للجامعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الادارية للمحال، أنه في غضون عام 2018 بأنه لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم حيال إبلاغ الجهات المعنية لإعمال شئونها في واقعة الاستيلاء على خمسة أجهزة داتا شو المملوكة للجامعة.

وتبين من الأوراق للمحكمة، أن إجراء التحقيقات بشأنها على نحو مستوف للضمانات القانونية ـــــ بغض النظر عما انتهت إليه من نتائج ـــــ رُعيت فيها الأصول القانونية والفنية للتحقيقات، وإذ تبين للمحال أن الشاكي المذكور ليس أمين عهدة تلك الأجهزة، فقد وصَّف المنسوب إليه بأنه سرقة وليس استيلاءً، فلا محاجة على مسلك المحال إبان التحقيق مع الشاكي المذكور أو تثريب عليه بشأن ما انتهى إليه من رأي قانوني، إذ هو محض رأي لا يترتب عليه في ذاته أثرا قانونيا ما لم يحظ بتبنيه من قِبَل السلطة المختصة وفقا للقانون.

وإذ انحصر رأيه في التوصية بإحالة الشاكي المذكور لمجلس التأديب المختص، فإن هذا الرأي في ذاته يرفع عن كاهله عبء إثبات عدم خروجه عن الإطار القانوني للتحقيق، وإلا ما أوصى بإحالة الشاكي المذكور إلى مجلس التأديب الذي تنعقد أمامه المحاكمة كاملة مطروحة فيها التحقيقات برمتها، منعقد بين يدي هذا المجلس تقييمها والوقوف على مدى كفايتها لتبرئة أو إدانة المعروض أمره على سند يقيني لا محل للتشكيك فيه أو دحضه إلا ببرهان دامغ.

المصرى اليوم

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