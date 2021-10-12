بسبب الفراخ.. إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بتسمم غذائي بقنا

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أصيب 4 أطفال بينهم 3 أشقاء وابنة عمهم الثلاثاء اثر إصابتهم بحالة تسمم غذائي أثر تناول وجبة غذائية «فراخ» بمدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بلاغًا بإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي

وتبين من التحريات إصابة كلا من جونير وائل نبيل، 10 أعوام، وشقيقيها كيريس 6 أعوام، وجوسيان 8 أعوام، وابنة عمهم لافاينار يموند نبيل 3 أعوام، مصابين بتسمم غذائي وقئ مستمر عقب تناولهم وجبة فراخ.

اسعاف - صورة أرشيفية

تم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي بالمعبر ومنها تم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى قنا العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.