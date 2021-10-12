«ثقافة الجيزة» تواصل الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقدت مكتبة القطوري محاضرة عن «ذكرى انتصارات أكتوبر» دارت حول دور القوات المصرية في تحطيم خط بارليف المنيع، واقتحام الساتر الترابي ورفع علم مصر على أرض سيناء، كما قدمت مكتبة أطفيح ورشة حكي بعنوان «خطة العبور».

بينما قدمت مكتبة سقارة الثقافية ورشة فنون تشكيلية لتجسيد «حرب أكتوبر»، وعقدت مكتبة البحر الأعظم محاضرة بعنوان «أبطال حرب أكتوبر» تناولت أبطال حرب أكتوبر والأدوار البطولية التي قاموا بها في عبور القناة، بجانب ورشة حكي بعنوان «التنمر بين الأطفال» ناقش خلالها مسؤول النشاط أنواع التنمر ونتائجه السلبية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لرسم الزهو.

قدم بيت ثقافة الباويطي عرض فني للأطفال الموهوبين في الشعر والموسيقى ضمن احتفال نصر أكتوبر العظيم، وكذلك قدمت مكتبة دور التربية تدريبات الفنون الشعبية، ونظمت مكتبة بولاق الدكرور محاضرة بعنوان «دور المرأة في المجتمع» دارت حول دور المرأة على مر العصور، وما تقدمه من مشاركات إيجابية في شتى المجالات، كما أقامت مكتبة الأقواز ورشة حكي دارت حول «تعامد الشمس على معبدأبي سمبل بأسوان، وكذلك قدم بيت ثقافة كرداسة ورشة حكي بعنوان» أهمية الوسطية والبعد عن التطرف«، ناقش خلالها مسؤول النشاط مفهوم الاعتدال والوسطية، وأهمية تعميق تلك المفاهيم في عقول النشىء، لبناء أجيال قادرة على إرساء دعائم السلام والأمن بالمجتمع.

قدم قصر ثقافة الجيزة مجموعة متنوعة من الورش لتعليم «الفيولينة، الكمان، الباليه، الرقص الصعيدي»، بجانب ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم للأطفال، كما عقد نادي الأدب بالقصر ندوة أدبية بعنوان«قراءة ونقد ديوان الهزيم»أدارها الدكتور ربيع شكرى رئيس نادي الأدب، كما نظمت مكتبة منشأة البكاري محاضرة بعنوان «باحثة البادية ملك حفني» تناولت مسئولة النشاط دورها في تأسيس جمعية لإتحاد النساء، وجمعية لإغاثة المنكوبين من المصريين والعرب، بينما عقدت مكتبة ساقية مكي حوار ثقافي بعنوان «كيفية ترشيد استهلاك المياه»، وقدم بيت ثقافة صفط اللبن ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن «انتصارات أكتوبر»، كما نفذ بيت ثقافة البراجيل مسابقة في المعلومات العامة، وفى مكتبة أم خنان الثقافية أقيمت ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين «عروسة المولد».

ضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقش بيت ثقافة المناجم كتاب «لحظات أدبية» للكاتب نعيم عطية، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة عن «التاريخ المصري» ببيت ثقافة طموه، بينما ناقش مركز طفل أحمد عرابي كتاب «الوزير الصغير» تأليف عبدالتواب يوسف.