محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة بمطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، مدرسة المنشية الابتدائية، بمطوبس، بعزبة عمرو، بتكلفة 5 ملايين و363 ألف جنيه، على مساحة2092م2، وتضم 11 فصلاً،كأول مدرسة من المدارس التي تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس.

جاء ذلك بحضور محمد الصمودي ،عضو مجلس النواب،والمهندس محمد السبكي،مدير عام التعليم الفني،ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه،والمهندس محمد سلامه،مدير عام هيئة الأبنية التعليمي،والمهندس وفائي الشناوي،مدير المشروعات،والسيد الشافعي،مدير إدارة مطوبس التعليمية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة توزيع الكتب على الطلاب،وسرعة حصر اعداد الغير القادرين لسداد المصروفات الدراسية واعداد ابحاث اجتماعية لهم.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وأطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما وجه بالاستعانة بالتعليم الفنى لتزيين المدارس وزيادة المساحة الخضراء.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.