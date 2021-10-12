إصابة 3 أشخاص في معركة بالأسلحة البيضاء بمدينة المنيا

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأيدي والأسلحة البيضاء، بمدينة المنيا، بسبب مشادة كلامية.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالأيدي والأسلحة البيضاء بأبراج الري بمنطقة دماريس بالمنيا. بين «طرف اول» محمود، ا، ج، 21 سنة «، وشقيقة» محمد – 35 سنه«، وطرق ثاني» محمد، ع، ط- 23 سنه«مقيمون جميعا بمدينة المنيا، بسبب خلافات العمل باكادميات غير مرخصة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج، وتجرر محضر بالواقعة.