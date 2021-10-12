«ثقافة المنيا» تقدم ورش خرز ورسم على الوجوه مع أبناء قرية صفانية بالعدوة

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بزيادة توعية المرأة المصرية في القرى، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة المنيا، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن حملة «طرق الأبواب» المرأة صانعة السلام، والتى تهدف إلى التأكيد على ثقافة الأمن والسلم المجتمعى، ومشاركة المراة في ترسيخ قيم السلام والأمن والازدهار تنمية مجتمعها، وذلك بقرية صفانية مركز العدوة بالمنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا وبيت ثقافة العدوة العديد من الانشطة والفعاليات مع أبناء القرية منها، ورشة فنية رسم وتلوين ورسم على الوجوه للاطفال مع فنانات مشرفى قسم الفنون التشكيلية، ورش إكسسوارات من الخرز مع مدربات نادى المرأة بقصر ثقافة المني، وتهدف مثل هذه الورش إلى تدريب السيدات على حرفة تستفيد منها في مشاريع صغيرة لزيادة دخل اسرتها وتنمية مواهبها.

قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم وثائقى بعنوان «القرار» من إنتاج ادارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وفيلم «الموز المفاجئ» رسوم متحركه للأطفال، بجانب سرد وحكى لقصص للأطفال وقصة بعنوان «ذيل الثعلب»، كما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية عن فن «الاركت» مع الفنانة إيمان درويش حيث قدمت للرواد شرح الرسوم التي نستطيع تفريغها اركت، فيما أقام بيت ثقافة بنى مزار محاضرة تثقيفية بعنوان «نصر أكتوبر منهج وحياة» حاضرتها وفاء حسين، وأعد بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية عن انتصارات أكتوبر قدمتها الفنانة سارة ابراهيم، ونظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية رسم حر مع رواد المكتبة، بينما ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب بعنوان «الجامعة المصرية القديمة» ناقشها على حسن أحمد.