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مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ يوافق علي المشاركه في مبادرة «حياه كريمة»

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مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ يوافق علي المشاركه في مبادرة «حياه كريمة» مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ يوافق علي المشاركه في مبادرة «حياه كريمة»

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عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اليوم االثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وللشعب المصري بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد الجديد والإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير والبركة والتقدم والازدهار.

أكد رئيس الجامعة متابعة انتظام الدراسة بكليات الجامعة والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار المستجد، ومتابعة منظومة تطعيم الطلاب وإرشاد الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم بالتوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم.

وكلف د. دسوقي عمداء الكليات بإعداد احصائية دقيقة بالموقف من التطعيم بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب.

كما ناقش المجلس خطط الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وفعاليات الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعون لحرب أكتوبر المجيدة، ومتابعة تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني ومصادرالتعليم والتعلم، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمدرجات والمكاتب والمخازن.

وتابع المجلس المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بوضع خطط للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تتضمن توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

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