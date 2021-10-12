أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة) -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ثقافة جنوب سيناء» تواصل احتفالها بذكرى العزة والكرامة

Print
«ثقافة جنوب سيناء» تواصل احتفالها بذكرى العزة والكرامة «ثقافة جنوب سيناء» تواصل احتفالها بذكرى العزة والكرامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفال وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ال 48، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقام فرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الفعاليات بدأت من بيت ثقافة دهب بعقد ورشة فنون تشكيلية بعنوان «السادس من أكتوبر» تدريب الفنان حسام حسنى، لتدريب المشاركين على رسم لوحات فنية معبرة عن النصر، تلاها مسابقة ثقافية وفنية للرواد إشراف إيناس حمدى، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، ثم محاضرة تثقيفية بعنوان «السادس من أكتوبر العبور العظيم» ألقاها عربى عبدالعزيز موجه بإدارة دهب التعليمية، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر مؤكد على بسالة وشجاعة الجندى المصرى وترابط الشعب حول جيشه العظيم.

عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان «أكتوبر بين الماضى والحاضر» أبوزنيمة، ألقاها محمود أحمد رئيس قرية غرندل، وتحدث خلالها عن أسباب الحرب وكيفية إستعادة الأرض والعزة والكرامة، ودور الجيش المصرى في الدفاع عن تراب وطنه، وفى سانت كاترين عقدت محاضرة ثقافية بمدرسة السلام الثانوية بعنوان «أكتوبر رمز القوة والكرامة» ألقاها البشلاوى محمد معلم أول بالتربية والتعليم، تحدث عن أسباب الحرب وفترة التخطيط والاستعداد للنصر وأهمية التخطيط الإستراتيجى والعلم، مؤكد على ذكاء وشجاع المقاتل المصرى، تلاها من بيت الثقافة بسانت كاترين عقد ورشة للرسم والتلوين للوحات فنية معبرة عن النصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

رمضان صحبي وإكرامي وعاشور يظهرون في مؤتمر ترشح محمود الخطيب (صور)

رمضان صحبي وإكرامي وعاشور يظهرون في مؤتمر ترشح محمود الخطيب (صور)

رئيس جامعة عين شمس: قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب يمكن تغييرها

رئيس جامعة عين شمس: قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب يمكن تغييرها

آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس

آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس