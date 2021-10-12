«ثقافة جنوب سيناء» تواصل احتفالها بذكرى العزة والكرامة

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في إطار احتفال وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ال 48، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقام فرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الفعاليات بدأت من بيت ثقافة دهب بعقد ورشة فنون تشكيلية بعنوان «السادس من أكتوبر» تدريب الفنان حسام حسنى، لتدريب المشاركين على رسم لوحات فنية معبرة عن النصر، تلاها مسابقة ثقافية وفنية للرواد إشراف إيناس حمدى، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، ثم محاضرة تثقيفية بعنوان «السادس من أكتوبر العبور العظيم» ألقاها عربى عبدالعزيز موجه بإدارة دهب التعليمية، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر مؤكد على بسالة وشجاعة الجندى المصرى وترابط الشعب حول جيشه العظيم.

عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان «أكتوبر بين الماضى والحاضر» أبوزنيمة، ألقاها محمود أحمد رئيس قرية غرندل، وتحدث خلالها عن أسباب الحرب وكيفية إستعادة الأرض والعزة والكرامة، ودور الجيش المصرى في الدفاع عن تراب وطنه، وفى سانت كاترين عقدت محاضرة ثقافية بمدرسة السلام الثانوية بعنوان «أكتوبر رمز القوة والكرامة» ألقاها البشلاوى محمد معلم أول بالتربية والتعليم، تحدث عن أسباب الحرب وفترة التخطيط والاستعداد للنصر وأهمية التخطيط الإستراتيجى والعلم، مؤكد على ذكاء وشجاع المقاتل المصرى، تلاها من بيت الثقافة بسانت كاترين عقد ورشة للرسم والتلوين للوحات فنية معبرة عن النصر.