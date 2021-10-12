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السبرانو المصرية فاطمة سعيد تتسلم جائزة «أوبوس» للموسيقى في برلين

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السبرانو المصرية فاطمة سعيد تتسلم جائزة «أوبوس» للموسيقى في برلين السبرانو المصرية فاطمة سعيد تتسلم جائزة «أوبوس» للموسيقى في برلين

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تسلمت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، أول أمس الأحد، جائزة «OPUS KLASSIK» الدولية للموسيقى الكلاسيكية،، على مسرح «Konzerthaus» في العاصمة الألمانية برلين _ جنبًا إلى جنب مع عدد من الفنانين العالميين، بينهم لمايسترو السويدي، مارتن فروست، وعازف الكمان البريطاني، دانييل هوب ودانييل، والملحن الروسي، تريفونوف وعازف البوق الفرنسي، لوسيان رينودين، والمغني الأسبانب، بابلو فيرانديز وعازفة الكمان النرويجية، راجنهيلد هيمسينج.

واحتفاءًا بالجائزة، دونت، سعيد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس الإثنين: قائلًا:«عند قدومي إلى برلين لم أكن اتوقع أنني سأنال هذه الجائزة».

وتعد جائزة «OPUS KLASSIK» الدولية التي تقام فعالياتها في العاصمة الألمانية في أكتوبر من كل عام _ أحد أهم جوائز الموسيقى الكلاسيكية؛ إذ تتكون لجنة التحكيم بها من تسعة أعضاء من ممثلي صناعة الموسيقى والإعلام في العالم، على أن يتم اختيار47 فائزًا في 25 فئة فنية.

وانتقلت السوبرانو فاطمة سعيد، والمولودة في في القاهرة عام 1991، إلى برلين قبل 12 عامًا بهدف إثقال موهبيتها الفنية بالغناء الأوبرالي أكاديميًا؛ إذ بدأ ولعها بالغناء الأوبرالي بدار الأوبرا المصرية بعدما تلقت أول درس الغناء في استديو نيفين علوبةـ في سن الرابعة عشرة، ليتم قبولها لاحقًا بمدرسة «هانز إيسلر» للموسيقى في العاصمة الألمانية برلين، وخلال فترة تواجدها هناك، فازت بجائزة منحة التميز للوحدة الرابعة وجائزة ستارت آب ميوزيك لعام 2013 لمدرسة الموسيقى.

السبرانوا، فاطمة سعيد

في أعقاب حصول سعيد على بكالوريوس الموسيقى من مدرسة «هانز إيسلر» عام 2013؛ حصلت على منحة للدراسة في أكاديمية ديل تياترو آلا سكالا في ميلانو، لتصبح أول سوبرانو مصرية تغنى على هذا المسرح العريق.

خلال مسيرتها الفنية فازت فاطمة سعيد في العديد من مسابقات الأوبرا الدولية، أبرزها مسابقة فيرونيكا دون الدولية للغناء في دبلن، ومسابقة ليلى جينسر الدولية للأوبرا في إسطنبول، والجائزة الكبرى في مسابقة جوليو بيروتى الدولية للأوبرا الأولى باللغة الألمانية، وكذلك حصلت على الجائزة الأولى في المسابقة السنوية للموسيقيين الشباب التي تعقد في ألمانيا كل عام، أغسطس الماضى.

السبرانوا، فاطمة سعيد

بالإضافة إلى غنائها على مسرح لاسكالا في ميلانو؛ اعتلت فاطمة سعيد خشبات مسارح أشهر دور الأوبرا العالمية، كما مثلت في العديد من المهرجانات الدولية، كنابولى ولبزيج وبرلين والقاهرة ومسقط وبون، ومهرجانات في إسبانيا وتورينو وبودروم..

المصرى اليوم

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