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أعلن المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية تكون سحب رعدية خلال توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 41 و23 درجة.

تتوقع الأرصاد السعودية تكون تشكيلاً من السحب الرعدية خلال حالة الطقس اليوم على جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة.

وتمتد السحب إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

حالة البحر الأحمر اليوم

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية أن تكون الرياح في البحر الأحمر من جنوبية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/الساعة.

وتتحول الرياح ليلاً لتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-20 كم/الساعة.

إرتفاع الموج خفيف يتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف المتر.

حالة الخليج العربي

تتوقع الأرصاد السعودية أن تكون إتجاه الرياح على الخليج العربي من غربي إلى شمالي غربي.

ويتحول إتجاه الرياح بعض الظهيرة إلى شمالية شرقية سرعتها من 10: 20 كم/الساعة.

إرتفاع الموج من خفيف غلي متوسط يتراوح بين مترًا إلى 1.5 مترًا.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في مناطق المملكة العربية السعودية اليوم

تشير توقعات الأرصاد السعودية عن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اليوم في السعودية إلى أن درجة الحرارة العظمي في مكة المكرمة تصل إلى 41ْ والصغري 27 درجة.

وتكون درجة الحرارة العظمي في المدينة المنورة 40 درجة والصغري 26ْ درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الرياض للعظمي 37 درجة بينما تكون الصغري 22 درجة.

وتكون درجة الحرارة الصغري في جدة 36 درجة والصغري 26 درجة.

ويمكن معرفة درجة الحرارة في مناطق السعودية من الجدول التالي المًعد من المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس فى السعودية اليوم الثلاثاء.. سُحب رعدية تمتد لمرتفعات مكة المكرمة

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