أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة) -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

حالة الطقس في اليوم.. سُحب رعدية تمتد لمرتفعات مكة المكرمة

Print
حالة الطقس في السعودية اليوم.. سُحب رعدية تمتد لمرتفعات مكة المكرمة حالة الطقس في اليوم.. سُحب رعدية تمتد لمرتفعات مكة المكرمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية تكون سحب رعدية خلال توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 41 و23 درجة.

تتوقع الأرصاد السعودية تكون تشكيلاً من السحب الرعدية خلال حالة الطقس اليوم على جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة.

وتمتد السحب إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

حالة البحر الأحمر اليوم

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية أن تكون الرياح في البحر الأحمر من جنوبية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/الساعة.

وتتحول الرياح ليلاً لتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-20 كم/الساعة.

إرتفاع الموج خفيف يتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف المتر.

حالة الخليج العربي

تتوقع الأرصاد السعودية أن تكون إتجاه الرياح على الخليج العربي من غربي إلى شمالي غربي.

ويتحول إتجاه الرياح بعض الظهيرة إلى شمالية شرقية سرعتها من 10: 20 كم/الساعة.

إرتفاع الموج من خفيف غلي متوسط يتراوح بين مترًا إلى 1.5 مترًا.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في مناطق المملكة العربية السعودية اليوم

تشير توقعات الأرصاد السعودية عن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اليوم في السعودية إلى أن درجة الحرارة العظمي في مكة المكرمة تصل إلى 41ْ والصغري 27 درجة.

وتكون درجة الحرارة العظمي في المدينة المنورة 40 درجة والصغري 26ْ درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الرياض للعظمي 37 درجة بينما تكون الصغري 22 درجة.

وتكون درجة الحرارة الصغري في جدة 36 درجة والصغري 26 درجة.

ويمكن معرفة درجة الحرارة في مناطق السعودية من الجدول التالي المًعد من المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس فى السعودية اليوم الثلاثاء.. سُحب رعدية تمتد لمرتفعات مكة المكرمة

اقرأ أيضًا:

تقرير حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 12-10-2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة «الإساءة لولاة الأمر»

الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة «الإساءة لولاة الأمر»

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية