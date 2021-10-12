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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

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وقع السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم، مع الدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لشبكة بنوك الطعام الإقليمية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذاً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشركات لتحقيق الأهداف وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة الإقليمية من أجل التنمية.

كما يتطلع الجانبان من خلال هذا التعاون المشترك إلى تسريع وتيرة التنمية في المنطقة العربية وتبني عدد من المشاريع الإقليمية والتي تهدف إلى رفع الوعي والترويج لأهداف التنمية المستدامة ووضع معايير للاستدامة للمؤسسات المختلفة، ودعم الدول العربية التي تعاني من نزاعات.

هذا وتعتبر بنوك الطعام عضواً في المبادرة العربية للقضاء على الجوع وهي إحدى مبادرات اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.

المصرى اليوم

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