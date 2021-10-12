تعرف على نقاط الخلاف بين الأهلى وموسيمانى لتجديد عقده

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كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عن اسباب تأجيل ملف تجديد عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق أولها رفض المسؤولين بالاهلى الشروط التي حددها موسيمانى التي تضمنت زيادة راتبه، وبند أخر ينص على أحقيته في الحصول على مستحقاته المالية كافة، حال إقالته في أي وقت، رافضًا تمامًا وضع شرط جزائي يتضمن حصوله على شهرين أو 3 أشهر فقط، وهو ما رفضته إدارة الأهلي نهائيًا لتصل مفاوضات التجديد بين الطرفين إلى طريق مسدود، كما أن إدارة النادى تخشى من تفاقم الخلاف على بنود العقد الجديد في الوقت الراهن وفضلت التأجيل لتجنب تشتيت أذهان اللاعبين قبل بدء المشوار الإفريقي أمام الحرس الوطنى المقررة 16 أكتوبر الجارى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

ويواصل الأهلى تحضيراتة لمواجهة الحرس الوطنى وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا وقال إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.