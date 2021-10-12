رئيس جامعة بنى سويف: 15 أكتوبر بدء الدراسة بمركز التعليم المدمج

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بدء الدراسة بمركز التعليم المدمج، 15 أكتوبر القادم، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من حصول جميع الطلاب على اللقاح، وعرض الجداول الدراسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عباس مدير مركز التعليم المدمج، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والمستشار القانوني، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد وإقامة يوم ترحيب بالطلاب الجدد، والتعريف بالبرامج المتنوعة بالمركز، وتكليف منسقي البرامج بالتواصل مع الطلاب، والموافقة على التخلص من أوراق الإجابات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات طبقا للوائح والقوانين.