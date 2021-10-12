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«الأطباء»: التعليم الطبي تنُظم 4 محاضرات مجانية خلال أسبوع

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«الأطباء»: التعليم الطبي تنُظم 4 محاضرات مجانية خلال أسبوع «الأطباء»: التعليم الطبي تنُظم 4 محاضرات مجانية خلال أسبوع

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أعلنت نقابة الأطباء، عن تنظيم لجنة التعليم الطبي المستمر، بالنقابة العامة، 4 محاضرات مجانية، عبر برنامج zoom، هذا الأسبوع، بالتعاون مع جمعية «GESR»، لأطباء علاج الأورام، والتخدير، والعناية المركزة، والأمراض الباطنة، والامراض التناسلية.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المحاضرة الأولى عن علاج الـ«هودجكين ليمفوما»، وتعقد يوم الجمعة المقبل، والموافق 15 أكتوبر، في تمام 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويحاضر فيها الدكتور دينيس ايشيناور، خبير علاج اورام الدم، وعضو الجمعية الالمانية لعلاج الليمفوما جامعة كولون، في المانيا.

وأضاف بيان القنابة: «تعقد المحاضرة الثانية عن العلاج التعويضي لنقص هرمون التستيستيرون، يوم الجمعة الموافق ١٥ اكتوبر 11 صباحا بتوقيت القاهرة، ويحاضر فيها ابرهارد نيشلاج، رئيس اقسام الغدد التناسلية سابقا، بجامعة مونستر، في المانيا، والخبير بمنظمة الصحة العالمية».

وتابع: «وتكون المحاضرة الثالثة عن أحدث علاجات اورام القولون والمستقيم، وتعقد يوم السبت الموافق 16 أكتوبر، في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، ويلقيها الدكتور عاصم الشريف، الأستاذ بقسم علاج الاورام، هاناو، في المانيا، أما المحاضرة الرابعة فتتناول إجراءات التشغيل القياسية في علم التخدير، وتعقد يوم السبت الموافق 16 أكتوبر، في تمام 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، ويلقيها الدكتور احمد السكري، الأستاذ بجامعة جوتنجن، المانيا».

واختتم: «الرابط ثابت لجميع المحاضرات:

Join Zoom Meeting: https://wwu.zoom.us/j/3542392136...

Meeting-ID: 354 239 2136 Passcode: GESR

يرجي الدخول في مواعيد المحاضرات المذكورة (التسجيل للمحاضرات مجانا)

https://gesr-ev.de/cme-register».

المصرى اليوم

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