رئيس جامعة بني سويف: اعتماد لائحة الساعات المعتمدة بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد لائحة الساعات المعتمدة بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا، بالإضافة إلى 3 برامج خاصة بأقسام اللغات الألمانية والصينية والفرنسية بكلية الألسن.

وأكد الدكتور منصور أن قرارات الأعلى للجامعات باعتماد تلك اللوائح سوف تعطى للكلية دفعة كبيرة نحو تميز الدراسة بها سواء في مرحلة الليسانس أو مرحلة الدراسات العليا، بما يحقق تنافسية عالية في سوق العمل، وإعداد خريج مؤهل من الناحية المهنية وقادر على العمل في مختلف المؤسسات الخاصة بقطاعي السياحة والترجمة.

من جانبه، وجّه الدكتور إبراهيم حامد عميد الكلية، الشكر والتقدير إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على دعمه الكامل للكلية، موضحًا أن اعتماد اللوائح يعد خطوة إيجابية ويساهم في رفع شأن الكلية والوصول بها إلى مرتبة متقدمة على المستويين المحلي والإقليمي.