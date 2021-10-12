«طبق فواكه بحرية بالكاري» يُثير أزمة بين اليابان والكوريتين (تفاصيل)

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أثار «طبق فواكه بحرية» أزمة إقليمية بين اليابان وجارتيها الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث قام أحد المطاعم بتقديم الطبق، وقد غرس علما يابانيًا في الطبق الذي تشكل على هيئة الجز، التي تطالب بضمها كوريا الجنوبية أيضًا، بحسب صحيفة «الجارديان».

وقالت الصحفية في التقرير الذي نشرته، الثلاثاء، إنه «احتل طبق فواكه البحر بالكاري مركز العراك في النزاع الإقليمي الذي اندلع طويلًا بين اليابان والكوريتين»، مشيرة إلى أن «وسائل الإعلام في كل من كوريا الشمالية والجنوبية أظهرت رد فعل غاضبًا بعد نشر تقرير بوسائل إعلام إلكترونية حول طبق فواكه البحر بالكاري والذي يُباع في اليابان ويتكون من «روابي الأرز» التي تشكلت لتشبه جزر «تاكشيما»، والتي يشير إليها الكوريون باسم «دوكدو»».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن «الجزر الصغيرة الصخرية، والتي تقع على مسافة متساوية من البلدين في بحر اليابان، أو بحر الشرق وفقًا للكوريين، تدار من جانب كوريا الجنوبية، ولكن اليابان تُصر على أنها جزءًا مكملًا من أراضيها»، مشيرة إلى أن «الخلاف على سيادة الجزر، ألقى بظلاله على العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، إلى جانب الخلافات بسبب استخدام اليابان لرقيق الجنس والعمالة القسرية في زمن الحرب».

ويحتوى الطبق المفجر للأزمة على علم اليابان مغروسًا في «رابية» من الأرز ومحاطة بكمية من صلصة الكاري.

ونقل التقرير عن موقع أوريمينزوكيري الخاضع لسيطرة كوريا الشمالية قوله إن «الطبق خان الطموحات اليابانية في الاستيلاء على الجزر، حيث تعيش فرقة صغيرة من الشرطة مع رئيستها الوحيدة كيم شين يول، والتي عاشت هناك مع زوجها كيم سونج دو، حتى وفاته في 2018»، مشيرًا إلى أن «الطبق مثار الجدل يتم تقديمه في جزيرة أوكينوشيما في شيمين، بالإقليم الياباني الأقرب إلى الأرض المتنازع عليها، ويأتي مصحوبا مع المخللات والشوربة«.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ جامعي من كوريا الجنوبية لصحيفة «دونج أيه لابو» قوله إن «اليابان استعملت خدعة رخيصة نمطية لتعزز مطامعها في الجزر»، مؤكدة أنها «ليست المرة الأولى التي يؤجج الطعام هذا النزاع من جديد»، موضحة أن «المسؤولين اليابانيين احتجوا في 2017 بعدما ظهور الجمبري الذي تم صيده من مياه دوكودو على قائمة إحدى الموائد الرسمية أثناء زيارة قام بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكوريا الجنوبية».

وأشار الصحيفة البريطانية إلى أنه «تسبتت الجزر في توتر العلاقات أثناء الاستعداد لأولمبيات طوكيو هذا الصيف، وذلك بعدما احتجت كوريا الجنوبية على تضمينها إحدى الخرائط على موقع اللجنة المنظمة للألعاب».