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مقتل 3 مهاجرين صدمهم قطار جنوبي فرنسا

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مقتل 3 مهاجرين صدمهم قطار جنوبي فرنسا مقتل 3 مهاجرين صدمهم قطار جنوبي فرنسا

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أفادت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن 3 مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممدون على القضبان.

وذكرت المتحدثة أن 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو.

وأضافت أن 3 منهم لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة. ولم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

ويحمل اثنان من المهاجرين الجنسية الجزائرية وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

وقال إينيكو الدانا دوات، رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة، لقناة «بي.إف.إم» التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممرا للمهاجرين.

المصرى اليوم

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