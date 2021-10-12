لضمان عدم الاستغلال.. حملات مرورية مكثفة لمتابعة تعريفة الأجرة بالمنيا

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص برئاسة الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، بتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تعريفة الركوب، فضلاً عن عمل كمائن ثابتة ومتحركة للمتابعة كما تفقد أيضا محطات الوقود بالمركز للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، رافق رئيس المركز النقيب وليد رضوان مدير ادارة المرور بابوقرقاص.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات القروية بمتابعة انتظام سير العمل وتكثيف الحملات الرقابية، وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين؛ لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

واكد رئيس المركز على التعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة تعريفة الأجرة.