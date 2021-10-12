برلماني يطالب بمقاضاة كل من يسئ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

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وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، حكم المحكمة التأديبية بمجازاة مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد سابقًا، ورئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي في قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة بدرجة وكيل وزارة حاليا، بعقوبة التنبيه، لأنه أساء لمسئولي ديوان وزارة الزراعة عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك بعبارات غير لائقة بمثابة تحول مهم لمقاضاة كل من يستخدمون صفحات التواصل الاجتماعي في الإساءة لغيرهم.

وطالب «زين الدين» في بيان له أصدره، اليوم الثلاثاء، من الجميع سواء من المسئولين وغيرهم من المواطنين مقاضاة كل من يسئ استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للسب والقذف في حقوق غيرهم حتى لايتم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى في مثل هذه الأمور، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعى بصفة عامة وصفحات الفيس بوك اصبحت اداة يستخدمها البعض أسوأ استخدام ليس في السب والقذف ضد غيرهم ولكن وصل الحال إلى ابتزاز البعض لغيرهم نظير الحصول على موارد مالية كبيرة لوقف الحملات المشبوهة ضد من يريدون ابتزازهم كذبًا.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية ترجع إلى أن المتهم نُسب إليه من النيابة الإدارية، نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي- فيس بوك، ضمنها إساءة إلى مسئولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصها (القوالب نامت والأنصاص قامت).