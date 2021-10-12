إصابة 4 عمال في حادث انقلاب بطريق الصعيد الزراعي في المنيا

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أصيب 4 عمال في حادث انقلاب سيارة «تمناية» بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية الحتاحته بمركز سمالوط، شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي «تمناية» بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية الحتاحته، بمركز سمالوط، شمال المنيا.

تسبّب الحادث في إصابة 4 عمال وهم مصطفي حسين احمد، 42 سنة، وإبراهيم محمد أحمد، 57 سنة، واحمد فتحي عبدالله، 41 سنة، وأحمد فوزي أحمد، 33 سنة، مقيمون جميعا بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.