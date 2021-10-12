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قال النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إن سياسات الحكومة في الزراعة والتسويق بدأت تظهر نتائجها الإيجابية بعد تصدير القطن المصري إلى 30 دولة، وهو ما أكدته إشادة منظمة «اليونيدو» أحد أفرع منظمة الأمم المتحدة بالإجراءات الإصلاحية للحكومة المصرية الخاصة بزراعة القطن، وحصول مصر على الرخصة الدولية لإنتاج القطن الأفضل، وهو ما اعتبره النائب شهادة عالمية على نجاح مصر في استعادة القطن المصري لمكانته العالمية.

وأضاف «الصالحي» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن إشادة الأمم المتحدة بالتطبيقات والإجراءات والآليات التي وضعتها الدولة المصرية في زراعة القطن تفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية من القطن، مؤكداً أن زيادة عدد الدول التي تستورد القطن المصري إلى 30 دولة يؤكد عودة تألق «الذهب الابيض» عالمياً، لتعود الريادة العالمية للقطن المصري.

وأوضح النائب أن نجاح تجربة زراعة القطن المصري، يعود لإيمان القيادة السياسية والحكومة بضرورة استعادة مكانة القطن المصري لمكانته العالمية، وهو ما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين بزيادة مساحات الأراضي المزروعة من القطن، وبناء مصانع جديدة للغزل والنسيج.