أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة) -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حزب «المصريين»: زيارة للمجر تفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية

Print
حزب «المصريين»: زيارة السيسي للمجر تفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية حزب «المصريين»: زيارة للمجر تفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، على زيارة الرئيس عبدالفتاح لدولة المجر للمشاركة في قمة «فيشجراد»، موضحًا أن الزيارة تأتي في سياق الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية في عهد الرئيس السيسي، وتعكس أيضًا حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال أبوالعطا، في بيان اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس السيسي لدولة المجر تستهدف تنويع العلاقات المصرية الخارجية وفتح آفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق الأوروبية، فضلًا عن جذب الاستثمارات، وتناول القضايا السياسية المتعلقة بالإرهاب، والهجرة غير الشرعية، موضحًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد محور تنموي كبير وبيئة واعدة للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن هذه الزيارة مهمة حيث يجمع هذا التحالف دول التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا، وتُعد هذه هي المرة الثانية التي تُعقد خلالها القمة بمشاركة الرئيس السيسي، والتي تعكس عددا من الحقائق؛ والتي يعد أولها التقدير والاحترام الذي تكنه الدول الأربع لمصر وللرئيس السيسي وجهوده المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، علاوة على أنها تعكس حرص الدول الأربع على تدعيم علاقات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع ، سواء من خلال التجمع الرباعي أو العلاقات الثنائية بينها وبين مصر.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون نقطة انطلاق للسلع والمنتجات الدول الأربع إلى الدول العربية والأفريقية، موضحا أن دول «فيشجراد» تؤيد وتدعم دور مصر في حربها ضد الإرهاب وتقدر أيضا دور الرئيس السيسي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن تقدير جهود مصر الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد محل تقدير من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

وأكد أن الدولة المصرية لها علاقات وثيقة وقوية مع دولة المجر؛ وهي علاقات في تحسن متصاعد في السنوات الأخيرة، ويوجد تعاون وثيق بين البلدين في العديد من المجالات ويتطلع البلدان إلى تطويرها باستمرار من منطلق حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق التعاون مع الدول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات