نائب بالشيوخ: القطن المصري نجح في استعادة مكانته العالمية

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اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة منظمة «اليونيدو» أحد أفرع منظمة الأمم المتحدة، بالإجراءات الإصلاحية للحكومة المصرية الخاصة بزراعة القطن وحصول مصر على الرخصة الدولية لإنتاج القطن الأفضل، بمثابة شهادة عالمية على نجاح مصر في استعادة القطن المصرى لمكانته العالمية.

قال «الصالحى» في بيان له أصدره، اليوم الثلاثاء، إن إشادة الأمم المتحدة بالتطبيقات والإجراءات والآليات التي وضعتها الدولة المصرية في زراعة القطن تفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية من القطن في جميع أسواق العالم، مؤكداً أن زيادة عدد الدول التي تستورد القطن المصرى إلى 30 دولة دليل قاطع على تألق الذهب الابيض عالمياً لتعود الريادة العالمية للقطن المصرى.

ووجه الدكتور محمد الصالحى، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة ولوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام بعد نجاحها في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في كل مايتعلق من خطوات جادة لاستعادة الذهب الابيض لمكانته العالمية، لتغزو صادرات القطن المصرى مختلف دول العالم.

وأكد أن نجاح سياسات الحكومة، في زراعة وتسويق بدأت تظهر نتائجها الايجابية بعد تصدير القطن المصرى 30 دولة، موجهًا تحية خاصة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الذي بذل جهوداً كبيرة، وقام بمتابعة مستمرة وجولات داخل عدد من المحافظات لتشجيع زراعة القطن وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعي القطن.