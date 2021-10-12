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شارك السفير علاء موسى، مدير إدارة التخطيط السياسي وإدارة الأزمات، نيابة عن وزير الخارجية وعبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا «سيكا»، والذي عُقد في العاصمة نور سلطان وبحضور سفيرة مصر لدى كازاخستان منال الشناوي.

وألقى السفير علاء موسى بيان مصر أمام الاجتماع، حيث تم التأكيد على دور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأهمية الدفع في هذا الإطار باستئناف مسار السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كما تم التأكيد على أهمية دعم جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، فضلاً عن ضرورة قيام «السيكا» بالإسهام بفاعلية في جهود مكافحة ومجابهة آثار جائحة كورونا بما يضمن إتاحة اللقاحات لكافة الدول بشكل عادل ومتساوٍ.