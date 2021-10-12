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مُقام على مقبرة فلسطينية.. الجامعة العربية تستنكر زيارة رئيس الفيفا لمتحف إسرائيلي

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مُقام على مقبرة فلسطينية.. الجامعة العربية تستنكر زيارة رئيس الفيفا لمتحف إسرائيلي مُقام على مقبرة فلسطينية.. الجامعة العربية تستنكر زيارة رئيس الفيفا لمتحف إسرائيلي

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استنكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قيام جياني إنفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بالمشاركة في افتتاح ما يُدعى بـ «متحف التسامح»، وذلك لدى زيارته لإسرائيل أمس، لافتاً إلى أن هذا المتحف مقامٌ قسراً على مقبرة مأمن الله الإسلامية الأثرية في القدس، والتي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، اليوم أن مشاركة رئيس الفيفا في هذه الفعالية تخالف مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُعد تسييساً غير مقبول له، كما أنها تُعبر عن انحياز صارخ لدول الاحتلال على حساب الفلسطينيين.

وأوضحت أن قرار السلطة الفلسطينية عدم استقبال «إنفاتينو» يعكس غضباً مشروعاً حيال تصرف رئيس الفيفا وما يُمثله من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين.

المصرى اليوم

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