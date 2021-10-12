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أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية
نفّذت 1346 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1346 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 12 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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