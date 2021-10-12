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رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة)
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:04 مساءً
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:52 مساءً
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:51 مساءً
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:51 مساءً
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:51 مساءً
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. رقم قياسي للقفزة الجماعية بالمظلة من فوق أطول جسر معلق في روسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:03 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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