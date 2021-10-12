«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»إن 19 ألف طفل عبروا منذ بداية العام منطقة غابات استوائية خطيرة على الحدود بين بنما وكولومبيا، وذلك أثناء هجرتهم نحو الولايات المتحدة.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن عدد الأطفال الذي عبروا منطقة دارين جاب يبلغ ثلاثة أمثال أقرانهم الذين اجتازوها على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

و تعد منطقة «دارين جاب» غابة استوائية كثيفة تفصل بين بنما وكولومبيا وتعد الأخطر في قارة أمريكا الجنوبية.

ولفتت المنظمة في بيانها الذي نشرته وسائل إعلام عالمية اليوم إلى أن واحدا من كل خمسة مهاجرين يعبرون الحدود من الأطفال ونصفهم تحت سن الخمس سنوات.

وأضافت أنه تم العثور في عام 2021 على خمسة أطفال على الأقل موتى في الأحراش، في حين وصل أكثر من 150 طفلا إلى بنما بدون آبائهم وبعضهم حديث الولادة، منبهة إلى أن عدد هم أكثر بخمسة أضعاف نظيره في العام الماضي.

وقالت المديرة الاقليمية ليونيسف جين جوخ: «هناك أخطار في أعماق الغابات تتمثل في السطو المسلح والاغتصاب وتهريب البشر بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة وعدم توفر مياه صالحة للشرب».

وأضافت المسؤولة «يلقى المزيد من الأطفال مصرعهم أسبوعا تلو الآخر، أو يفقدون آبائهم أو يفترقون عن أقاربهم في تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر».

يذكر أن السلطات في بنما حذرت في بداية عام 2021، من كارثة محتملة بعد فتح الحدود التي ظلت مغلقة لأشهر بسبب جائحة كوفيد-19.