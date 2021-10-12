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السفير صلاح عبد الصادق: الخارجية لا تدخر جهد في رعاية المواطنين المصريين في الخارج

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السفير صلاح عبد الصادق: الخارجية لا تدخر جهد في رعاية المواطنين المصريين في الخارج السفير صلاح عبد الصادق: الخارجية لا تدخر جهد في رعاية المواطنين المصريين في الخارج

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قال السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه في إطار متابعة وزارة الخارجية لمصالح المواطنين المصريين في الخارج، فقد تمكنت قنصليتنا العامة في الرياض بالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية من التوصل إلى حل ودي لتسوية المستحقات المتأخرة لعدد من المواطنين لدى إحدى المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة العربية ، وذلك عبر إصدار ١٨ شيك نظير المستحقات الخاصة بهم.

وأشار السفير صلاح الدين عبدالصادق، خلال استقباله للمواطنين أصحاب المستحقات، أن وزارة الخارجية لا تدخر جهداً في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، مُثنيًا على دور السلطات السعودية المعنية وتعاونها في هذا الصدد.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم للدور الذي قامت به وزارة الخارجية، والقنصلية العامة في الرياض، من أجل مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

المصرى اليوم

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