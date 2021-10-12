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إزالة ١٠٩ حالات تعد ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ١٨ في الشرقية

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إزالة ١٠٩ حالات تعد ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ١٨ في الشرقية إزالة ١٠٩ حالات تعد ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ١٨ في الشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ١٠٩ حالة تعد على مساحة ١٠ آلاف و٣١٥ متر مباني، و٦١ فدان و٧ قراريط خلال الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ٩٩ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ١٠ ألاف و٣١٥ متر مباني، وإزالة ١٠ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٦١ فدان و٧ قراريط بمراكز «الزقازيق- مشتول السوق- كفر صقر- الابراهيمية- الحسينية- فاقوس- أولاد صقر- ههيا- منيا القمح- ديرب نجم- بلبيس»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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