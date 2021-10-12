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مطالب برلمانية بإيقاف العاملين بالحكومة إلا بعد الحصول على اللقاح

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مطالب برلمانية بإيقاف العاملين بالحكومة إلا بعد الحصول على اللقاح مطالب برلمانية بإيقاف العاملين بالحكومة إلا بعد الحصول على اللقاح

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طالب النائب حسين المير، عضو مجلس النواب، جميع الوزارات والمحافظات وأجهزة والدولة والمؤسسات التنفيذية بالجهاز الادارى بتطبيق قرار الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، بمنع دخول الموظفين العاملين بقطاعات للمقار الخاضعة للجهاز الإداري للدولة إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا على أن يتم إمهالهم شهرين من الآن لحين تطعيم جميع العاملين بالدولة.

قال النائب، خلال بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يكفل الحفاظ على صحة الموظفين والعاملين بمختلف مؤسسات الدولة ويمنع انتشار مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل تطبيق هذا القرار.

كما طالب النائب بضرورة الزام جميع الموظفين والعاملين بمختلف مؤسسات الدولة من الذين حصلوا على لقاح كورونا بالالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى مع التعقيم المستمر لمؤسسات الدولة بالمطهرات ضد فيروس كورونا
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أنه حال عدم الحصول على اللقاح يلزم كل الموظفين بتقديم تحليل pcr كل 3 أيام وأنه تم استثناء الحوامل والمرضعات من التعليمات المذكورة.

المصرى اليوم

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