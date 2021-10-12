كشف ملابسات تداول صورة تتضمن عرض ملابس نسائية داخل عربات مترو الأنفاق

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات صورة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن عرض بعض الملابس النسائية بإحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبة الواقعة.

قالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات صورة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي»فيس بوك«تتضمن عرض بعض الملابس النسائية معلقة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات، بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها بائعة متجولة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتها حقيبة بداخلها الملابس المشار إليها لبيعها والتربح منها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».