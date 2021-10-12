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دافع أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والذي خاض تجربة احترافية مع العديد من الأندية العالمية عن مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري بعد الانتقادات التي وجهت له عقب الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي خلال مباراة ليبيا.

ونجح منتخب مصر في الفوز على نظيره منتخب ليبيا مساء الاثنين بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وشهد الشوط الأول من المباراة تعرض حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية وغادر ملعب المباراة على الفور ليشارك بدلاً منه الحارس محمد أبوجبل.

وحمّل البعض عقب نهاية المباراة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب مسؤولية إصابة محمد الشناوي خاصة في ظل حالة الغضب التي ظهر عليها الشناوي وتوجيه بعض الكلمات لعصام الحضري لحظة خروجه.

وقال أحمد حسام ميدو: «تاريخ الحضري يشفع له ويجب أن ندعمه، ولا يليق أن نقسو عليه، ومحمد الشناوي لم يعترض على خروجه ولكنه حزين لأنه تعرض للإصابة، لغة الشفاة واضحة جدًا وهو يقول لمدربه: «أنا قولتلكم مشوطش»».