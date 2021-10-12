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"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة

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ضمن إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نِسَب التوطين في المهنتين بـ7000 ريال؛ حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 11 أبريل 2022.

وقال وزير الموارد البشرية في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: بتكامل الجهود مع وزارة الصحة، أصدرنا اليوم مجموعة من القرارات لتوطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية، واعتماد الحد الأدنى للأجور في مهنتي طب الأسنان والصيدلة؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

يشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للاحتساب في مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف ريال.

وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان، سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، واشترك حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة للتخصصات الصحية؛ وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نِسَب التوطين المفروضة.

وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة؛ فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترك حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية؛ وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.. ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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