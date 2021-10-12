أخبار عاجلة

رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة) -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي -
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر

Print
مواضيع متعلقة
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة

مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة

الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات

الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

بشرى فى تصريحات قوية : مهرجان الجونة مش ريد كاربت بس

بشرى فى تصريحات قوية : مهرجان الجونة مش ريد كاربت بس