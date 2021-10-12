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رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة)
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:04 مساءً
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:52 مساءً
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:51 مساءً
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:51 مساءً
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:51 مساءً
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:48 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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