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: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية

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السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية : التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية

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قال الرئيس عبدالفتاح إن التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية ما لم تعزز دول العالم جهودها لتغير أنماط الاستهلاك والإنتاج.

كما أكد الرئيس السيسي أن تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع الذي يشهدة التنوع البيولوجي.

وقال الرئيس السيسي: «نعيش اليوم مرحلة حقيقية في تاريخ البشرية تتطلب التكاتف لمواجهة التحديات الجسام»، كما تقدم الرئيس السيسي بالشكر لجمهورية الصين الصديقة على حرصها على عقد هذه الدورة رغم التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر التنوع البيولوجي بالصين عبر الفيديو كونفرانس.

المصرى اليوم

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