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خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته»

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خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته» خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته»

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نجح منتخب في تحقيق الفوز على نظيره منتخب ليبيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وخاض البرتغالي كارلوس كيروش المباراة بنفس التشكيلة التي لعب بها المباراة الأولى بلا أي تغيير على الرغم من الانتقادات التي طالت بعض الأسماء وخاصة عبدالله السعيد.

وكانت مباراة الجولة الثالثة في الأسكندرية قد انتهت بفوز مصر بهدف للاشيء حمل توقيع عمر مرموش.

ودافع المعلق والمحلل الرياضي الشهير خالد بيومي، عبر حسابه على «تويتر» اليوم الثلاثاء عن كارلوس كيروش والانتقادات التي وجهها البعض له، وكتب: «الأجمل في فوز أمس أمام الليبي أن البرتغالي كارلوس كيروش لم يتلفت إلى كل الاتتقادات على بعض الأسماء وأصر عليهم وعلي نفس التشكيل في المباراة».

المصرى اليوم

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