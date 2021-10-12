نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نجاح القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى منطقتي سيدي براني والسلوم بمحافظة مرسى مطروح ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حققت إنجازات عديدة ملموسة على أرض الواقع، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة والمساهمة الفعالة في الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح والمنطقة العسكرية الغربية وجامعة مطروح.

وقال الدكتور الخشت، إن القافلة أجرت الكشف الطبي على نحو 3319 حالة مرضية وعلاجها وصرف الأدوية اللازمة لها بالمجان، شملت مختلف التخصصات من بينها الكشف على 535 حالة باطنة، و402 حالة جلدية، و370 حالة رمد، 304 حالة أنف وأذن، و177 حالة جراحة، و421 حالة أطفال، و244 حالة في تخصص الأسنان، و335 حالة عظام، و445 حالة ضغط وسكر، 86 حالة في تخصص العلاج الطبيعي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى قيام القافلة بإجراء 42 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والعظام، والنساء والتوليد، شملت 10 عمليات بالسلوم وسيدي براني، و32 عملية بمستشفى مطروح العام، وذلك من خلال نخبة من أطباء قصر العيني، إلى جانب تحويل 45 حالة حرجة للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن الأطباء البيطريين بالقافلة أجروا الكشف الطبي على 4654 حالة، شملت 2350 أغنام، و743 ماعز، و33 حالة أبقار، و1528 فصيلة خلية وطيور، وقدمت كافة الأدوية والاستشارات الطبية، وكافة وسائل الدعم الفني مجانًا، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، مضيفًا قيام القافلة بعقد 471 من اللقاءات التربوية والندوات التوعوية بمخاطر العدوى بفيروس كورونا، وطرق علاج التسمم الناتج عن لدغ العقارب والزواحف، كما تم عمل مسح للمرضي للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وطرق التغذية السليمة، وذلك من قبل المتخصصين من كلية التمريض ومعهد الاورام ومركز السموم بالجامعة، وعقدت ندوات تربوية مع بعض منتسبي وزارة التربية والتعليم حول تنمية الفكر الإبداعي للطلاب، كما وزعت القافلة نحو 1000 بطانيه للأسر بسيدي براني والسلوم وشنط مدرسية وأدوات كتابيه للطلاب استعدادا للعام الدراسي، كما نظمت ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية المختلفة والصناعات الغذائية، وذلك في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة حوالي 8540 مستفيد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة قامت بتوعية شباب البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم وإرشادهم بطرق الحفاظ على الثروة الحيوانية، كما قدمت التوعية في المجال الزراعي للتعرف على نوعية المحاصيل المناسبة لكل منطقة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، والطرق المُثلى لاستخدام المياه والاستفادة منها في الري، وذلك من قبل أساتذة من كليات الطب البيطري والزراعة بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، مع الحرص الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات مختلفة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى كوادر من مركز السموم بجامعة القاهرة، وقدمت خدمات مجانية في الكشف الطبي، وأجرت العديد من العمليات الجراحية، وقامت بتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وقدمت المستلزمات الطبية والعلاج من خلال عيادات متنقلة تضم تخصصات طبية متنوعة.