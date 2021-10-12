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قال الدكتور حمد الله زيدان، رئيس وحدة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الرئيس السيسي أشار خلال كلمته في مؤتمر التنوع البيولوجي إلى أن مصر بدأت الإعداد لخطة استراتيجية للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن التنوع البيولوجي يشمل جميع النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة.

وأضاف أن النباتات في الغابات والبحار تحصل على ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين، موضحًا أن إزالة الغابات يعني أن ثاني أكسيد الكربون لن يجد ما يمتصه ومن ثم ترتفع درجة الحرارة.

وأكد الدكتور حمد الله زيدان، رئيس وحدة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن إزالة الغابات تؤدي إلى التصحر، مشيرًا إلى أن التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ مرتبطين مع بعض.

واختتم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن العالم يفقد يوميا ما بين 100 إلى 150 نوعا من الحيوانات دون أن يعرف أحد ما الذي نفقده.