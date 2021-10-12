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وزيرة البيئة تستقبل نظيرها العماني لبحث سبل التعاون المشترك

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وزيرة البيئة تستقبل نظيرها العماني لبحث سبل التعاون المشترك وزيرة البيئة تستقبل نظيرها العماني لبحث سبل التعاون المشترك

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استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور عبدالله بن على العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون في عدد من القضايا البيئية المشتركة، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة وذلك بمقر بيت القاهرة.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتعزيز أواصر الترابط والتعاون مع سلطنة عمان في مجال العمل البيئى ونقل الخبرات المصرية للبلد الشقيق في مجال الحد من تلوث الهواء وحماية البيئة البحرية والاستثمار في المحميات وغيرها من مجالات العمل البيئى.

وأشاد الدكتور عبدالله بن على العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان بجهود وزارة البيئة المحلية والعالمية في مجال العمل البيئى وتجارب الوزارة الناجحة في تحويل البيئة إلى فرص للاستثمار.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد برامج الوزارة لتحسين نوعية الهواء ومنها تجربة الناجحة في القضاء على السحابة السوداء وتحويل المحنة إلى فرصة اقتصادية من خلال تحويل قش الأرز والمخلفات الزراعية إلى عدد من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية مثل الأسمدة والأعلاف وغيرها حتى أصبح الفلاح هو من يسعى إلى جمع وتدوير القش وينتظره كل عام بالإضافة إلى برنامج انتاج البيوجاز وبرنامج الحد من عوادم المركبات والسيطرة على الانبعاثات الصناعية من خلال ربط المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات اللحظية.

وأوضحت الوزيرة جهود الوزارة في تطوير المحميات وسبل دمج المجتمع المحلى في المحميات وتنمية مستوياتهم الإقتصادية والإجتماعية بما يساهم في دعم سبل حماية الموارد الطبيعية والترويج للسياحة البيئية.

كما ناقش الجانبان سبل الاستثمار في المحميات في مشروعات اقتصادية متوافقة مع طبيعة المحمية وخارج مناطق الحساسية البيئية بالمحميات ومنها اقامة خيمة بدوية بمحمية الغابة المتحجرة لعرض التراث البيئى والثقافى لمحميات جنوب سيناء بما يساهم في ربط الزوار بثقافات البيئية بمحمية الطبيعة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة «اتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئى تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تتضمن العديد من الحملات والمبادرات لبناء وعى المواطنين نحو البيئة ومنها حملة «ايكو ايجيبت» للترويج للسياحة البيئية في عدد 13محمية ودورها في تنشيط السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية ومبادرة حماية البيئة البحرية.

وأكدت وزيرة البيئة على دور مصر في التصدى لآثار التغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمى حيث تلعب مصر دور محورى على المستوى العربى والأفريقى مؤكدة على أن لمصر مواقف معلنة في حق الشعوب في مسارات التنمية وأن على الملوث يجب أن يدفع ثمن تلوثه لنصل للعدالة البيئية من خلال تغير التكنولوجيات البيئية ولكن لابد من نقل خبرات وتمويل تلك التكنولوجيات وكذلك تطوير النظام الهيكلى للوزارة وجهازيها التنفيذيان والعمل على انشاء جهاز للدراسات والأبحاث والتوعية. مشيرة إلى مؤشرات الأداء البيئى وسبل وضعها وقياس الاداء البيئى وجهود الوزارة في حماية المياه من التلوث ومعالجة المياه والاستفادة منها بالاضافة لوضع معايير الاستدامة البيئية في خطة الدولة التنموية بالتعاون مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية.

واتفق الحضور على تنظيم زيارة ميدانية لتفقد الشبكة القومية لرصد الانبعاثات وتقوم الوزارة بتقديم شرح وافى عن وحدات البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية.

المصرى اليوم

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