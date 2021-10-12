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البترول : مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة

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البترول : مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة البترول : مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة

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لإنشاء مشروع جديد بمصفاة تكرير اسيوط
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة اسيوط لتكرير البترول و شركتي انبي وبتروجت لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير اسيوط بتكلفة استثمارية تصل الى نحو ٦ مليارات جنيه وبطاقة تصميمية ٥ مليون طن خام سنويا للمساهمة في استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات ( البوتاجاز ) ، حيث يأتي ذلك في اطار التوسعات المستمرة بالمصفاة التي تعد الركيزة الاساسية في تأمين امدادات المنتجات البترولية لصعيد .
وقع مذكرة التفاهم كل من الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة اسيوط لتكرير البترول مع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت ، حيث سيكون ائتلاف شركتي انبي وبتروجت هو المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح.
واكد المهندس طارق الملا ان مصافي تكرير البترول في مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية طموح وفقا لأستراتيجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة متواصلة من القيادة السياسية التي تدعم بقوة تنفيذ تلك الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من امدادات الوقود للأجيال الحالية والمستقبلية ، واضاف ان منطقة اسيوط تشهد حاليا المضي قدماً في اقامة منظومة متطورة لتكرير البترول تخدم منطقة الصعيد حيث شهدت اسيوط في غضون فترة زمنية قليلة مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة ، مشيرا في هذا الإطار الي مشروعي مجمع انتاج البنزين عالي الاوكتين ومجمع انوبك لإنتاج السولار، لافتا الي ان مشروع التقطير الجوي الجديد يمثل اضافة مهمة لتلك المنظومة تحقق التكامل مع هذه المشروعات.
حضر التوقيع كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و الكيميائي اشرف الشامي نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع و المهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات و المهندس محمد عبدالعزيز وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية .

المصرى اليوم

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