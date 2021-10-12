اعتماد اللائحة الدراسية لبرنامج الترجمة بقسم اللغة الألمانية بنظام الساعات المعتمدة بـ«آداب بني سويف»

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، صدور قرار وزير التعليم العالي رقم6023 باعتماد اللائحة الدراسية الخاصة ببرنامج الترجمة بقسم اللغة الألمانية (برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة وكذلك تعديل اللائحة الداخلية لكلية الآداب بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد رئيس الجامعة، أن برنامج الترجمة بقسم اللغة الألمانية يعد أحد البرامج المتميزة بكلية الآداب والذي سوف يتم بدء الدراسة به هذ العام ووضعه ضمن قائمة الرغبات الخاصة بالبرامج والأقسام بالكلية والذي يهدف إلى فتح المجال للطلاب الراغبين في دراسة الترجمة باللغة الالمانية لمواكبة سوق العمل وفتح مجالات جديدة في أنشطة متنوعة كالسياحة والصناعة.

ووجه الدكتور رمضان عامر عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة، على جهوده المبذولة في تطوير اللوائح الدراسية بالأقسام وإطلاق برامج جديدة بمختلف الكليات النظرية والعملية لتخريج جيل قادر على مواجهة المنافسة الشرسة في سوق العمل.